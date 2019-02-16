На Украине посчитали, что могут заменить Россию в качестве поставщика газа для ЕС

08:40

Кандидат в президенты Украины Сергей Тарута заявил, что его страна способна заменить Россию, став поставщиком газа для Евросоюза.

Такое мнение Тарута высказал на своей странице в Facebook. Лидер партии «Основа», претендующий на президентский пост, полагает, что Украина «может перестать быть проблемой» для Европы в газовом вопросе.



«Украина может нарастить добычу собственного газа и поставлять его в Европу», — заявил Тарута. ФАН

