На Украине посчитали, что могут заменить Россию в качестве поставщика газа для ЕС
08:40 16.02.2019
Кандидат в президенты Украины Сергей Тарута заявил, что его страна способна заменить Россию, став поставщиком газа для Евросоюза.
Такое мнение Тарута высказал на своей странице в Facebook. Лидер партии «Основа», претендующий на президентский пост, полагает, что Украина «может перестать быть проблемой» для Европы в газовом вопросе.
«Украина может нарастить добычу собственного газа и поставлять его в Европу», — заявил Тарута. ФАН
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