Порошенко хочет, чтобы против РФ ввели "азовский пакет" санкций

08:50 Источник: REGNUM

Президент Украины Петр Порошенко попросил представителя Европейского союза по проблеме Brexit Мишеля Барнье поддержать введение в ЕС нового пакета «азовских санкций» против Российской Федерации. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщает пресс-служба президента Украины.

«Президент призвал собеседника поддержать введение нового «азовского пакета» санкций ЕС против Москвы», — сказано в сообщении.



Порошенко напомнил Барнье, что Украина закрепила в своей конституции положение о стремлении страны в Европейский союз и военный блок НАТО. Президент Украины считает, что это является «выдающимся моментом в истории всей Европы».



В свою очередь, Барнье выразил готовность оказать поддержку Украине. В чем эта поддержка будет выражаться, он не уточнил. ИА REGNUM