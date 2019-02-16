СМИ опубликовали кадры испытаний российского танка Т-90МС
09:00 16.02.2019
Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) опубликовала кадры испытаний экспортного варианта нового основного боевого танка российской армии - Т-90МС.
Т-90МС - экспортный вариант нового основного боевого танка российской армии.
Т-90МС оснащен новой динамической защитой 3-го поколения модульного исполнения, обеспечивающей высокоэффективную всеракурсную защиту от современных противотанковых средств.
Эргономические показатели машины значительно повышены обеспечением комфортной организации рабочих мест экипажа с поддержанием требуемого микроклимата. Боевая масса танка при значительно возросших характеристиках защиты и огневой мощи не превышает 50 тонн.
У Т-90МС повышены кучность стрельбы и живучесть 125-мм пушки. Наличие в боекомплекте широкой гаммы различных боеприпасов, включая управляемую ракету и осколочно-фугасный снаряд с программируемым для дистанционного подрыва взрывателем, превращает комплекс вооружения танка в высокоточное оружие. ТК Звезда
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