СМИ опубликовали кадры испытаний российского танка Т-90МС

09:00

Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) опубликовала кадры испытаний экспортного варианта нового основного боевого танка российской армии - Т-90МС.

Т-90МС - экспортный вариант нового основного боевого танка российской армии.

Т-90МС оснащен новой динамической защитой 3-го поколения модульного исполнения, обеспечивающей высокоэффективную всеракурсную защиту от современных противотанковых средств.

Эргономические показатели машины значительно повышены обеспечением комфортной организации рабочих мест экипажа с поддержанием требуемого микроклимата. Боевая масса танка при значительно возросших характеристиках защиты и огневой мощи не превышает 50 тонн.

У Т-90МС повышены кучность стрельбы и живучесть 125-мм пушки. Наличие в боекомплекте широкой гаммы различных боеприпасов, включая управляемую ракету и осколочно-фугасный снаряд с программируемым для дистанционного подрыва взрывателем, превращает комплекс вооружения танка в высокоточное оружие. ТК Звезда