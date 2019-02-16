Посла Ватикана во Франции обвинили в домогательствах

09:30 Источник: Русская служба Би-би-си

Посол Ватикана во Франции Луиджи Вентура обвиняется в домогательствах. 74-летнего клирика обвиняют в непристойных домогательствах к младшему сотруднику парижской мэрии в день официальной встречи мэра с дипломатами 17 января.

Мэрия обратилась в полицию спустя неделю, и делу был дан ход.



Один из чиновников мэрии рассказал агентству Рейтер, что архиепископ Вентура "неоднократно и в настойчивой манере" оглаживал ягодицы встречавшего его молодого служащего.



Архиепископ Вентура служил послом в течение 10 лет.



Представители архиепископа отказались комментировать произошедшее. Русская служба Би-би-си

