Представители ООН посетят КНР после заявления Турции о концлагерях
10:30 16.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Сотрудники ООН посетят регион КНР после заявления Турции о концлагерях. Речь идёт о Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Он населён преимущественно уйгурами, которые в основном исповедуют ислам.
Китайские власти утверждают, что в регионе действуют сепаратисты, связанные с международными террористическими группировками. Официальный представитель турецкого МИДа призвал Пекин освободить «незаконно задержанных и закрыть концлагеря и тюрьмы». Китайские власти сделали Анкаре представление в связи с заявлением дипломата.
При этом в прошлом году в управлении ООН по правам человека утверждали, что в исправительных лагерях Синьцзяна могут противозаконно удерживаться до миллиона уйгуров. Говорит Москва
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