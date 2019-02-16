Представители ООН посетят КНР после заявления Турции о концлагерях

10:30 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Сотрудники ООН посетят регион КНР после заявления Турции о концлагерях. Речь идёт о Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Он населён преимущественно уйгурами, которые в основном исповедуют ислам.

Китайские власти утверждают, что в регионе действуют сепаратисты, связанные с международными террористическими группировками. Официальный представитель турецкого МИДа призвал Пекин освободить «незаконно задержанных и закрыть концлагеря и тюрьмы». Китайские власти сделали Анкаре представление в связи с заявлением дипломата.



При этом в прошлом году в управлении ООН по правам человека утверждали, что в исправительных лагерях Синьцзяна могут противозаконно удерживаться до миллиона уйгуров. Говорит Москва

