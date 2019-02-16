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В США уволенный сотрудник убил пять человек

11:00 16.02.2019 Источник: Русская служба Би-би-си

Пять человек погибли и еще несколько получили ранения после того, как вооруженный мужчина открыл стрельбу в складском помещении в американском штате Иллинойс.

Нападавший также убит, сообщил представитель полиции. Он добавил, что пять офицеров получили огнестрельные ранения.

Стрельба произошла в здании компании Henry Pratt, которая производит клапаны для водопроводных труб.

Полиция назвала имя стрелявшего - Гэри Мартин, 45 лет, он был сотрудником компании. Позже телекомпания Си-би-эс со ссылкой на полицейские источники сообщила, что этот человек работал в компании 15 лет и был уволен в пятницу.  Русская служба Би-би-си

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