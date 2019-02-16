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НОВОСТИ

Эрдоган назвал причину, по которой Турцию не принимают в ЕС

11:30 16.02.2019

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Евросоюз не хочет принимать государство в свой состав по единственной причине.

В эфире телеканала A Haber он обвинил ЕС в нетерпимости. Эрдоган считает, что Брюссель не согласен сделать Турцию частью ЕС, поскольку страна является мусульманской.

"Единственной причиной, по которой Турцию не принимают в ЕС, является то, что мы мусульманская страна. Так пусть тогда они об этом скажут прямо", - заявил турецкий лидер.

Напомним, что Турция еще с 1964 года является ассоциированным членом Евросоюза, а заявку на вступление подала еще в 1987 году.  ren.tv

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