Когрессмены начали проверку после решения Трампа ввести режим ЧП

12:00 Источник: Коммерсант.ru

Контролируемый демократами юридический комитет Палаты представителей Конгресса начал проверку после подписания президентом США декларации о введении режима ЧП на южной границе. Конгрессмены требуют провести слушания с участием юрисконсульта Белого дома Пэта Чиполлоне и представителей Министерства юстиции США, чтобы те дали финансовое и юридическое обоснование этого решения.

Председатель комитета Джеррольд Надлер подчеркнул, что «попытка президента лишить Конгресс его обязанностей путем объявления чрезвычайного положения является грубым злоупотреблением властью». Коммерсантъ