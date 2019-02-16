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Когрессмены начали проверку после решения Трампа ввести режим ЧП

12:00 16.02.2019 Источник: Коммерсант.ru

Контролируемый демократами юридический комитет Палаты представителей Конгресса начал проверку после подписания президентом США декларации о введении режима ЧП на южной границе. Конгрессмены требуют провести слушания с участием юрисконсульта Белого дома Пэта Чиполлоне и представителей Министерства юстиции США, чтобы те дали финансовое и юридическое обоснование этого решения. 

Председатель комитета Джеррольд Надлер подчеркнул, что «попытка президента лишить Конгресс его обязанностей путем объявления чрезвычайного положения является грубым злоупотреблением властью». Коммерсантъ

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