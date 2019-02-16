Порошенко не хочет говорить с российскими СМИ, пока те не "извинятся перед Украиной"

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Петр Порошенко, принимающий участие в работе Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, отказался разговаривать с российскими СМИ, потребовав извинений перед Украиной. Такая реакция последовала на попытку журналистов телеканала "Россия-1" задать вопрос проходящему мимо лидеру.

"Российским телеканалам мы интервью не даем, пока вы не извинитесь перед Украиной", - сказал Порошенко.



При этом охранник президента начал отталкивать журналиста, одновременно зачем-то удерживая руку, в которой тот держал микрофон.

