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Порошенко не хочет говорить с российскими СМИ, пока те не "извинятся перед Украиной"

15:00 16.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Петр Порошенко, принимающий участие в работе Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, отказался разговаривать с российскими СМИ, потребовав извинений перед Украиной. Такая реакция последовала на попытку журналистов телеканала "Россия-1" задать вопрос проходящему мимо лидеру.

"Российским телеканалам мы интервью не даем, пока вы не извинитесь перед Украиной", - сказал Порошенко.

При этом охранник президента начал отталкивать журналиста, одновременно зачем-то удерживая руку, в которой тот держал микрофон.

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