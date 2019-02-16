Порошенко не хочет говорить с российскими СМИ, пока те не "извинятся перед Украиной"
15:00 16.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Петр Порошенко, принимающий участие в работе Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, отказался разговаривать с российскими СМИ, потребовав извинений перед Украиной. Такая реакция последовала на попытку журналистов телеканала "Россия-1" задать вопрос проходящему мимо лидеру.
"Российским телеканалам мы интервью не даем, пока вы не извинитесь перед Украиной", - сказал Порошенко.
При этом охранник президента начал отталкивать журналиста, одновременно зачем-то удерживая руку, в которой тот держал микрофон.
НОВОСТИ
- 14:00 16.02.2019
- Дональд Трамп заявил, что Синдзо Абэ выдвинул его на Нобелевскую премию мира
- 13:00 16.02.2019
- Венесуэльские генералы ведут переговоры с оппозицией - Болтон
- 12:30 16.02.2019
- На спорных островах в Японском море осталась последняя жительница
- 12:00 16.02.2019
- Когрессмены начали проверку после решения Трампа ввести режим ЧП
- 11:30 16.02.2019
- Эрдоган назвал причину, по которой Турцию не принимают в ЕС
- 11:00 16.02.2019
- В США уволенный сотрудник убил пять человек
- 10:30 16.02.2019
- Представители ООН посетят КНР после заявления Турции о концлагерях
- 10:00 16.02.2019
- У КНДР есть секретная база с ракетами средней дальности - доклад
- 09:30 16.02.2019
- Посла Ватикана во Франции обвинили в домогательствах
- 09:00 16.02.2019
- СМИ опубликовали кадры испытаний российского танка Т-90МС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать