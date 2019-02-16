Пять человек отравились угарным газом в Воронеже

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пять человек, в том числе двое детей, пострадали из-за отравления угарным газом в жилом доме в Воронеже, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.

"В результате отравления угарным газом пострадали пять человек, из них двое детей шести и 15 лет. Дети находятся в состоянии средней степени тяжести в Областной детской клинической больнице. Двое взрослых были эвакуированы в токсикологическое отделение Областной клинической больницы, одному человеку помощь оказана амбулаторно", - уточнили в ведомстве.



Как уточнили ТАСС в управлении ГО и ЧС Воронежа, предварительной причиной инцидента является неправильное использование газового оборудования.

