0
0
136
НОВОСТИ

Пять человек отравились угарным газом в Воронеже

16:00 16.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пять человек, в том числе двое детей, пострадали из-за отравления угарным газом в жилом доме в Воронеже, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.

"В результате отравления угарным газом пострадали пять человек, из них двое детей шести и 15 лет. Дети находятся в состоянии средней степени тяжести в Областной детской клинической больнице. Двое взрослых были эвакуированы в токсикологическое отделение Областной клинической больницы, одному человеку помощь оказана амбулаторно", - уточнили в ведомстве.

Как уточнили ТАСС в управлении ГО и ЧС Воронежа, предварительной причиной инцидента является неправильное использование газового оборудования.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:00 16.02.2019
Меркель считает ошибкой попытку исключить РФ из газового рынка ЕС по политическим мотивам
0
47
15:00 16.02.2019
Порошенко не хочет говорить с российскими СМИ, пока те не "извинятся перед Украиной"
0
236
14:00 16.02.2019
Дональд Трамп заявил, что Синдзо Абэ выдвинул его на Нобелевскую премию мира
0
287
13:00 16.02.2019
Венесуэльские генералы ведут переговоры с оппозицией - Болтон
0
392
12:30 16.02.2019
На спорных островах в Японском море осталась последняя жительница
0
483
12:00 16.02.2019
Когрессмены начали проверку после решения Трампа ввести режим ЧП
0
407
11:30 16.02.2019
Эрдоган назвал причину, по которой Турцию не принимают в ЕС
0
439
11:00 16.02.2019
В США уволенный сотрудник убил пять человек
0
438
10:30 16.02.2019
Представители ООН посетят КНР после заявления Турции о концлагерях
0
426
10:00 16.02.2019
У КНДР есть секретная база с ракетами средней дальности - доклад
0
446

Возврат к списку