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Меркель считает ошибкой попытку исключить РФ из газового рынка ЕС по политическим мотивам

17:00 16.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия считает, что исключать Россию из газового рынка Евросоюза по политическим мотивам нельзя. Об этом в субботу заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Нашим американским коллегам я хочу сказать следующее: уже три года есть разрешение на экспорт сжиженного природного газа [в Европу]. Прошедшие 67 лет с момента образования ФРГ у нас не было американского природного газа, и мы смотрели в сторону Персидского залива, а также использовали свои ресурсы, например, в Норвегии, - отметила Меркель. - Мы не ставим под сомнение вопрос о покупке американского газа, но я считаю ошибкой исключать Россию осознанно политически. Этот сигнал, со стратегической точки зрения, ошибочный".

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