Родители погибшей от отравления "Новичком" британки назвали виновных в гибели дочери

19:30 Источник: РОСБАЛТ

Родители отравившейся, предположительно, «Новичком» британки Дон Стерджес назвали виновных в гибели дочери. В интервью газете The Guardian, они заявили, что правительство Великобритании скрывает обстоятельства произошедшей трагедии.

Отец британки уверен, что власти Великобритании не сообщили все факты. «Если я кого и виню, то правительство, — за то, что поселили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери», — заявил он, цитирует РИА Новости. В свою очередь мать Стерджес выразила недоумение по поводу того, что Сергей Скрипаль и его дочь после отравления оказались в коме, но «не были настоящими жертвами». В отличие от Скрипаля, который, возможно, догадывался, что может быть объектом преследования, Дон ни в чем не была виновата, но она погибла, подчеркнула мать британки. Росбалт

