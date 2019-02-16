Родители погибшей от отравления "Новичком" британки назвали виновных в гибели дочери
19:30 16.02.2019 Источник: РОСБАЛТ
Родители отравившейся, предположительно, «Новичком» британки Дон Стерджес назвали виновных в гибели дочери. В интервью газете The Guardian, они заявили, что правительство Великобритании скрывает обстоятельства произошедшей трагедии.
Отец британки уверен, что власти Великобритании не сообщили все факты. «Если я кого и виню, то правительство, — за то, что поселили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери», — заявил он, цитирует РИА Новости. В свою очередь мать Стерджес выразила недоумение по поводу того, что Сергей Скрипаль и его дочь после отравления оказались в коме, но «не были настоящими жертвами». В отличие от Скрипаля, который, возможно, догадывался, что может быть объектом преследования, Дон ни в чем не была виновата, но она погибла, подчеркнула мать британки. Росбалт
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