Задания для конкурса "Лидеры России" больше основаны на реальных ситуациях - Кириенко

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большая часть заданий полуфиналов и все задания финала конкурса управленцев "Лидеры России" в этом году основаны на реальных ситуациях. Об этом заявил в субботу первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на открытии первого полуфинала для участников из Центрального федерального округа.

"Что важно, все партнеры конкурса добавляют свои задания. Если в прошлом году задания все-таки больше шли из системы образования, то сейчас участникам предстоит решать практические кейсы", - сказал Кириенко.



"Большая часть заданий в полуфинале и весь финал построен на заданиях, которые дали компании-партнеры, то есть это реальные сложные управленческие кейсы", - добавил он.



В этом году партнерами конкурса выступают 20 крупнейших российских компаний, в частности Сбербанк, "Лукойл", РЖД, "Росатом" и другие.

