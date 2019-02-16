Задания для конкурса "Лидеры России" больше основаны на реальных ситуациях - Кириенко
18:00 16.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большая часть заданий полуфиналов и все задания финала конкурса управленцев "Лидеры России" в этом году основаны на реальных ситуациях. Об этом заявил в субботу первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на открытии первого полуфинала для участников из Центрального федерального округа.
"Что важно, все партнеры конкурса добавляют свои задания. Если в прошлом году задания все-таки больше шли из системы образования, то сейчас участникам предстоит решать практические кейсы", - сказал Кириенко.
"Большая часть заданий в полуфинале и весь финал построен на заданиях, которые дали компании-партнеры, то есть это реальные сложные управленческие кейсы", - добавил он.
В этом году партнерами конкурса выступают 20 крупнейших российских компаний, в частности Сбербанк, "Лукойл", РЖД, "Росатом" и другие.
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