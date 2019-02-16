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Суд арестовал основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви

17:30 16.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Басманный суд Москвы заключил в субботу под стражу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, подозреваемого в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", передает корр. ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Калви меры пресечения в виде содержания под стражей", - огласил постановление судья Артур Карпов.

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