Суд арестовал основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви
17:30 16.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Басманный суд Москвы заключил в субботу под стражу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, подозреваемого в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", передает корр. ТАСС.
"Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Калви меры пресечения в виде содержания под стражей", - огласил постановление судья Артур Карпов.
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