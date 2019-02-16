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Китай намерен укреплять стратегическое партнерство с Россией - член Политбюро ЦК КПК

19:00 16.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти намерены объединить усилия с Россией для укрепления двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства. Пекин будет придерживаться дружественной политики по отношению ко всем соседним странам, заявил в субботу член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.

"В соответствии со стратегическими линиями, намеченными лидерами двух стран, Китай совместно с Россией будет работать над тем, чтобы наше всеобъемлющее стратегическое партнерство, а также процесс координации взаимных позиций осуществлялись на еще более высоком уровне", - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Ян Цзечи, Пекин придерживается политики формирования дружественных и партнерских отношений со всеми соседними странами. "Мы действуем на основе принципов дружбы, искренности, взаимной выгоды и толерантности", - указал он.

Как отметил Ян Цзечи, параллельно Китай продолжает выступать в качестве активного сторонника европейской интеграции, стремится к тому, чтобы объединение Европы "протекало еще более уверенно, она была еще более стабильной и процветающей". "Мы поддерживаем европейскую сторону, играющую важную и конструктивную роль на международной арене", - резюмировал член Политбюро ЦК КПК.

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