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Часть кровли обрушилась в университете ИТМО в Санкт-Петербурге во время занятий

18:30 16.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Часть кровли и перекрытия обрушились в субботу в Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) на улице Ломоносова. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах города.

"Обрушение произошло во время учебного процесса, проводится эвакуация", - сказал источник.

Данных о пострадавших пока нет. На место следуют представители оперативных служб.

Фотографии с места ЧП уже появились в социальных сетях, очевидцы сообщают, что в здании могут быть заблокированы люди.

[обновлено 18:37] 

"На улице Ломоносова произошло обрушение с пятого по второй этажи на площади 150 кв. метров в пятиэтажном здании Санкт-Петербургского НИУ ИТМО. Эвакуированы, предварительно, 60 человек", - сказал представитель МЧС.

По его словам, предварительная причина обрушения - нарушение технических требований при проведении ремонтных работ.

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