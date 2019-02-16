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Россиянам без гаража могут запретить покупать автомобили

20:00 16.02.2019

Россиянам могут запретить приобретать машины, если они не имеют в аренде или в собственности гаража или парковочного места. Обсуждение такой инициативы ведется в Госдуме, сообщил источник «URA.RU» в парламенте. Идею с некоторыми оговорками поддержали Союз пешеходов и Всероссийское общество автомобилистов: общественники сетуют на забитые машинами дворы жилых домов и жалуются на уничтоженные зеленые зоны.

По данным источника «URA.RU» в ГД, изначально инициатива поступила из регионов.

Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов напомнил, что в СССР автомобиль мог приобрести только тот гражданин, у которого в собственности уже был гараж: «И сегодня обсуждаемое предложение — это уже необходимость». Солдунов полагает, что необходимо развернуть в регионах строительство многоярусных паркингов, после чего законодательно отрегулировать процесс приобретения и содержания автомобилей. 

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