РФ начала работу над ракетой наземного базирования средней дальности
20:30 16.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия начала разработку ракет наземного базирования средней дальности. Об этом заявил в субботу заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая на панельной сессии 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.
"Россия начала научно-технические и опытно- конструкторские работы в этой сфере, как и США", - сказал он.
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