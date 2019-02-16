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РФ начала работу над ракетой наземного базирования средней дальности

20:30 16.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия начала разработку ракет наземного базирования средней дальности. Об этом заявил в субботу заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая на панельной сессии 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.

"Россия начала научно-технические и опытно- конструкторские работы в этой сфере, как и США", - сказал он.

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