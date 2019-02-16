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Ученые из Швеции представили свою версию гибели группы Дятлова

21:00 16.02.2019 Источник: Газета.Ru

Члены шведской экспедиции поделились своей версией гибели группы Дятлова, погибшей в 1959 году, сообщает Aftonbladet.

Прежде чем вынести свой вердикт, шведские ученые побывали на Северном Урале, изучили разные версии и пришли к выводу, что причиной гибели людей стали погодные условия, в частности, сильная буря.

По их версии, туристы могли в спешке покинуть палатку, потому что боялись, что ее сдует.

Также исследователи отметили, что многие загадки в деле о гибели группы Дятлова можно легко объяснить. Например, по их мнению, грудные клетки людей были раздроблены уже после смерти туристов под давлением снега. А тело женщины, которую нашли «без глаз и языка» могло долго находиться в ручье и поэтому быстрее разложилось.  Газета.Ru

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