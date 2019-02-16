Ученые из Швеции представили свою версию гибели группы Дятлова
21:00 16.02.2019 Источник: Газета.Ru
Члены шведской экспедиции поделились своей версией гибели группы Дятлова, погибшей в 1959 году, сообщает Aftonbladet.
Прежде чем вынести свой вердикт, шведские ученые побывали на Северном Урале, изучили разные версии и пришли к выводу, что причиной гибели людей стали погодные условия, в частности, сильная буря.
По их версии, туристы могли в спешке покинуть палатку, потому что боялись, что ее сдует.
Также исследователи отметили, что многие загадки в деле о гибели группы Дятлова можно легко объяснить. Например, по их мнению, грудные клетки людей были раздроблены уже после смерти туристов под давлением снега. А тело женщины, которую нашли «без глаз и языка» могло долго находиться в ручье и поэтому быстрее разложилось. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 20:30 16.02.2019
- РФ начала работу над ракетой наземного базирования средней дальности
- 20:00 16.02.2019
- Россиянам без гаража могут запретить покупать автомобили
- 19:30 16.02.2019
- Родители погибшей от отравления "Новичком" британки назвали виновных в гибели дочери
- 19:00 16.02.2019
- Китай намерен укреплять стратегическое партнерство с Россией - член Политбюро ЦК КПК
- 18:30 16.02.2019
- Часть кровли обрушилась в университете ИТМО в Санкт-Петербурге во время занятий
- 18:00 16.02.2019
- Задания для конкурса "Лидеры России" больше основаны на реальных ситуациях - Кириенко
- 17:30 16.02.2019
- Суд арестовал основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви
- 17:00 16.02.2019
- Меркель считает ошибкой попытку исключить РФ из газового рынка ЕС по политическим мотивам
- 16:00 16.02.2019
- Пять человек отравились угарным газом в Воронеже
- 15:00 16.02.2019
- Порошенко не хочет говорить с российскими СМИ, пока те не "извинятся перед Украиной"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать