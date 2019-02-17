Стала известна причина обрушения в университете ИТМО
09:00 17.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обрушение перекрытий и кровли в здании Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) произошло в результате нарушений при его реконструкции, других версий быть не может, сказал журналистам на месте инцидента врио губернатора города Александр Беглов.
"О версии, я думаю, мы пока не будем говорить, но я одно хочу сказать: одна версия может быть - связанная с реконструкцией этого здания. Других версий быть не может. Каких-то экстремальных", - сказал он, отвечая на вопрос о причинах ЧП.
В субботу в здании ИТМО в центре Санкт-Петербурга произошло обрушение перекрытий с пятого этажа по второй, а также кровли. По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, погибших и пострадавших в результате происшествия нет, из здания выведены более 80 человек. Глава МЧС России Евгений Зиничев, прибывший на место ЧП, сообщил журналистам, что людей под завалами в здании вуза быть не должно, но спасателям надо убедиться, что там не оказался кто-то случайно.
В МЧС предварительной причиной ЧП назвали нарушение технических требований при проведении ремонтных работ, Следственный комитет России по факту обрушения перекрытий возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ").
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