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Кандидат в президенты Украины перепутал программу Гитлера со своей

09:40 17.02.2019 Источник: РОСБАЛТ

Кандидат в президенты Украины Сергей Каплин в прямом эфире шоу Hate Night Live принял программу Адольфа Гитлера за свою, рассказал ведущий Юрий Гудименко в Facebook, передает "Росбалт".

По словам журналиста, он начал зачитывать Каплину "25 пунктов" партии НСДАП, лидером которой был Гитлер. 

Каплин прокомментировал пункты о национализации предприятий, распределении прибыли между рабочими и изменении пенсионной системы. Позднее ведущий сообщил кандидату в президенты, что эту программу писал Гитлер. В свою очередь Каплин пояснил, что перечисленные пункты схожи с тем, что записано в его программе.

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