Мэр Амстердама призвала реформировать Квартал красных фонарей

10:00 Источник: РОСБАЛТ

Открытая секс-индустрия в Амстердаме все больше связана с унижением женщин путешественниками, заявила мэр Амстердама Фемке Халсема. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на DutchNews.

Халсема уверена, что превращение проституции в туристическую достопримечательность унизительно и недопустимо, и призвала реформировать Квартал красных фонарей.