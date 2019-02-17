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Мэр Амстердама призвала реформировать Квартал красных фонарей

10:00 17.02.2019 Источник: РОСБАЛТ

Открытая секс-индустрия в Амстердаме все больше связана с унижением женщин путешественниками, заявила мэр Амстердама Фемке Халсема. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на DutchNews.

Халсема уверена, что превращение проституции в туристическую достопримечательность унизительно и недопустимо, и призвала реформировать Квартал красных фонарей. 

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