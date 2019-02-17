Восемь полицейских были убиты в Афганистане при столкновении с талибами

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере восемь полицейских были убиты в ночь на воскресенье, еще трое пострадали в ходе столкновения с боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) на севере Афганистана. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя местных властей.

По его данным, столкновение произошло после того, как талибы атаковали контрольно-пропускной пункт в провинции Балх.

В результате перестрелки также были убиты и ранены несколько боевиков.