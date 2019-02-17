ООН: КНДР продолжает тайно развивать свою ракетно-ядерную программу

11:24 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР продолжает тайно развивать свою ракетно-ядерную программу, в частности - собирать и тестировать баллистические ракеты и использовать ядерный центр в Йонбене. Об этом говорится в докладе специальной комиссии ООН, выдержки из которой в воскресенье опубликовало японское агентство Киодо.

В докладе специальной комиссии подчеркивается, что КНДР "использует гражданские объекты, в частности аэропорты, для сборки и тестирования баллистических ракет". Отмечается, что все используемые в этих целях гражданские объекты расположены вблизи железнодорожных и транспортных маршрутов, по которым раньше осуществлялось перемещение составных частей северокорейских ракет, включая межконтинентальные баллистические "Хвасон-15".

Комиссия ООН, которая призвана следить за исполнением Пхеньяном соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, в своем докладе также подчеркивает, что Пхеньян продолжает использование и развитие ядерного центра в Йонбене. Ожидается, что официально доклад будет опубликован в следующем месяце.

Американский президент Дональд Трамп в пятницу выразил надежду на успешное проведение предстоящего саммита, но подчеркнул, что не планирует форсировать события на данном направлении. При этом Трамп подчеркнул, что "санкции [в отношении КНДР] сохраняются".