ООН: КНДР продолжает тайно развивать свою ракетно-ядерную программу
11:24 17.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
КНДР продолжает тайно развивать свою ракетно-ядерную программу, в частности - собирать и тестировать баллистические ракеты и использовать ядерный центр в Йонбене. Об этом говорится в докладе специальной комиссии ООН, выдержки из которой в воскресенье опубликовало японское агентство Киодо.
В докладе специальной комиссии подчеркивается, что КНДР "использует гражданские объекты, в частности аэропорты, для сборки и тестирования баллистических ракет". Отмечается, что все используемые в этих целях гражданские объекты расположены вблизи железнодорожных и транспортных маршрутов, по которым раньше осуществлялось перемещение составных частей северокорейских ракет, включая межконтинентальные баллистические "Хвасон-15".
Комиссия ООН, которая призвана следить за исполнением Пхеньяном соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, в своем докладе также подчеркивает, что Пхеньян продолжает использование и развитие ядерного центра в Йонбене. Ожидается, что официально доклад будет опубликован в следующем месяце.
Американский президент Дональд Трамп в пятницу выразил надежду на успешное проведение предстоящего саммита, но подчеркнул, что не планирует форсировать события на данном направлении. При этом Трамп подчеркнул, что "санкции [в отношении КНДР] сохраняются".
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