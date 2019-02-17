"Калашников" представил самовзрывающийся беспилотник KYB

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Концерн "Калашников" на международной оборонной выставке IDEX 2019 представил самовзрывающийся беспилотный летательный аппарат KYB, он уже прошел испытания и готов к работе, передает корр. ТАСС.

На экспозиции концерна представлена модель беспилотника, вдвое меньшая, чем реальный образец. Согласно презентации, скорость полета беспилотника может достигать 80-130 км/ч. При этом продолжительность работы составляет 30 минут, максимальная нагрузка - 3 кг, габариты 1210х950х165 мм.

"Беспилотник успешно прошел испытания и готов к работе", - сообщили ТАСС в пресс-службе концерна.

После запуска беспилотник взрывается, достигая цели.