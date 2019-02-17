"Калашников" представил самовзрывающийся беспилотник KYB
12:20 17.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Концерн "Калашников" на международной оборонной выставке IDEX 2019 представил самовзрывающийся беспилотный летательный аппарат KYB, он уже прошел испытания и готов к работе, передает корр. ТАСС.
На экспозиции концерна представлена модель беспилотника, вдвое меньшая, чем реальный образец. Согласно презентации, скорость полета беспилотника может достигать 80-130 км/ч. При этом продолжительность работы составляет 30 минут, максимальная нагрузка - 3 кг, габариты 1210х950х165 мм.
"Беспилотник успешно прошел испытания и готов к работе", - сообщили ТАСС в пресс-службе концерна.
После запуска беспилотник взрывается, достигая цели.
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