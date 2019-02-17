0
0
43
НОВОСТИ

Иванка Трамп: У немцев намного больше общего с США, чем с Россией

12:40 17.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дочь президента США Иванка Трамп считает, что Германию большее связывает с Соединенными Штатами, чем с Россией. Об этом она заявила в опубликованном в воскресенье интервью немецкой газете Bild.

"Я думаю, что немцы понимают и знают, что у них намного больше общего с Америкой, чем с Россией", - заявила Иванка Трамп, которая приняла участие в Мюнхенской конференции по безопасности. "Мы придерживаемся единого мнения относительно индивидуальной свободы, принципов правового государства и значения равенства возможностей в вопросах экономики", - считает дочь президента США.

"Мы не должны позволить, чтобы [какие-либо] силы посредством политической повестки дня попытались нас расколоть", - сказала она.

Иванка также заявила, что "гордится отцом". "Его правительство запустило важные реформы, которые сделали Америку безопаснее, сильнее и богаче", - сказала она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:50 17.02.2019
ТРЦ "Каширская Плаза" эвакуировали из-за угрозы взрыва
0
26
12:20 17.02.2019
"Калашников" представил самовзрывающийся беспилотник KYB
0
90
11:24 17.02.2019
ООН: КНДР продолжает тайно развивать свою ракетно-ядерную программу
0
160
10:30 17.02.2019
Восемь полицейских были убиты в Афганистане при столкновении с талибами
0
222
10:15 17.02.2019
Порошенко: "Если Украина прекратит стрелять, то Украины не будет"
0
280
10:00 17.02.2019
Мэр Амстердама призвала реформировать Квартал красных фонарей
0
280
09:40 17.02.2019
Кандидат в президенты Украины перепутал программу Гитлера со своей
0
319
09:15 17.02.2019
В Москве сегодня до 2 градусов тепла и ветер 15-20 м/с
0
268
09:05 17.02.2019
Глава пресс-службы Госдепа Науэрт сняла свою кандидатуру на пост постпреда США при ООН
0
274
09:00 17.02.2019
Стала известна причина обрушения в университете ИТМО
0
344

Возврат к списку