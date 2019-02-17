0
0
8
НОВОСТИ

ТРЦ "Каширская Плаза" эвакуировали из-за угрозы взрыва

12:50 17.02.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Свыше 1 тыс. человек эвакуировали из торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Каширская Плаза» на юге столицы из-за угрозы взрыва, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

«Из-за анонимного звонка об угрозе взрыва в ТРЦ «Каширская Плаза» на Каширском шоссе, д. 61Г проведена эвакуация порядка 1 тыс. человек», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на место следуют кинологи и полиция.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:40 17.02.2019
Иванка Трамп: У немцев намного больше общего с США, чем с Россией
0
65
12:20 17.02.2019
"Калашников" представил самовзрывающийся беспилотник KYB
0
99
11:24 17.02.2019
ООН: КНДР продолжает тайно развивать свою ракетно-ядерную программу
0
171
10:30 17.02.2019
Восемь полицейских были убиты в Афганистане при столкновении с талибами
0
229
10:15 17.02.2019
Порошенко: "Если Украина прекратит стрелять, то Украины не будет"
0
287
10:00 17.02.2019
Мэр Амстердама призвала реформировать Квартал красных фонарей
0
287
09:40 17.02.2019
Кандидат в президенты Украины перепутал программу Гитлера со своей
0
325
09:15 17.02.2019
В Москве сегодня до 2 градусов тепла и ветер 15-20 м/с
0
272
09:05 17.02.2019
Глава пресс-службы Госдепа Науэрт сняла свою кандидатуру на пост постпреда США при ООН
0
279
09:00 17.02.2019
Стала известна причина обрушения в университете ИТМО
0
350

Возврат к списку