ТРЦ "Каширская Плаза" эвакуировали из-за угрозы взрыва

12:50 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Свыше 1 тыс. человек эвакуировали из торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Каширская Плаза» на юге столицы из-за угрозы взрыва, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

«Из-за анонимного звонка об угрозе взрыва в ТРЦ «Каширская Плаза» на Каширском шоссе, д. 61Г проведена эвакуация порядка 1 тыс. человек», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на место следуют кинологи и полиция.