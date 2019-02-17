ТРЦ "Каширская Плаза" эвакуировали из-за угрозы взрыва
12:50 17.02.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
Свыше 1 тыс. человек эвакуировали из торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Каширская Плаза» на юге столицы из-за угрозы взрыва, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«Из-за анонимного звонка об угрозе взрыва в ТРЦ «Каширская Плаза» на Каширском шоссе, д. 61Г проведена эвакуация порядка 1 тыс. человек», - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на место следуют кинологи и полиция.
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