В составе ВМС США появился корабль-невидимка

13:05 Источник: РОСБАЛТ

Корабль-невидимка появился в составе Военно-морских сил США. Трансляция церемонии представлена на YouTube-канале ведомства, передает "Росбалт". Как сообщается, мероприятие прошло в Сан-Франциско.

Корабль USS Tulsa (LCS-16) оснащен технологией снижения заметности. Судно стало 15-м по счету в данном классе. Всего ВМС США намерены поставить на вооружение 34 таких корабля.