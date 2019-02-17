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НОВОСТИ

В составе ВМС США появился корабль-невидимка

13:05 17.02.2019 Источник: РОСБАЛТ

Корабль-невидимка появился в составе Военно-морских сил США. Трансляция церемонии представлена на YouTube-канале ведомства, передает "Росбалт". Как сообщается, мероприятие прошло в Сан-Франциско.

Корабль USS Tulsa (LCS-16) оснащен технологией снижения заметности. Судно стало 15-м по счету в данном классе. Всего ВМС США намерены поставить на вооружение 34 таких корабля.

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