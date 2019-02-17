Нетаньяху намерен обсудить с Путиным усиление координации по Сирии

13:56 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве 21 февраля усиление координации между военными двух стран по Сирии.

"В четверг я встречусь в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Мы продолжим обсуждение усиления механизма координации во избежание столкновений между военными Израиля и России", - цитирует в воскресенье высказывания Нетаньяху на еженедельном заседании израильского кабинета его пресс-служба.