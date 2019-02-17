Вершинин назвал лучший вариант решения ситуации на северо-востоке Сирии

14:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Диалог между сирийским правительством и курдами стал бы лучшим вариантом решения сложной ситуации на северо-востоке Сирии. Об этом заявил в воскресенье замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, выступая на проходящей на полях Мюнхенской конференции по безопасности дискуссии по урегулированию в Сирии.

"Назывались различные опции того, что можно сделать после того как или в случае того как США уйдут из Сирии, если не будет иностранных войск, о которых здесь тоже говорилось, скажем, на северо-востоке Сирии. Нам кажется, что, наверное, лучшим вариантом было бы решение этих проблем через диалог курдов и Дамаска", - сказал он.