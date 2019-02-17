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Вершинин: Говорить о мире с "Джебхат ан-Нусрой" невозможно

15:30 17.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мир с "Джебхат ан-Нусрой" (запрещенная в РФ террористическая группировка) и другими действующими в Сирии террористическими организациями невозможен. Об этом заявил в воскресенье замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, выступая в рамках дискуссии по урегулированию в Сирии на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Говорить о том, что мы можем замириться с террористами в лице "Джебхат ан-Нусры" и других подобных организаций, невозможно", - сказал он.

При этом Вершинин подчеркнул, что "астанинская тройка" (Россия, Иран и Турция), продолжая борьбу с терроризмом, думает о том, чтобы "ни в коей мере не навредить, не поставить под опасность мирное население".

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