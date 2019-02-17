В Москве до понедельника продлен "желтый" уровень погодной опасности

15:50 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Синоптики продлили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на понедельник, 18 февраля, из-за сильного ветра. Это следует из данных Гидрометцентра России.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», - говорится в сообщении.

Ранее МЧС предупредило жителей столичного региона о сильном ветре и гололедице до утра понедельника, 18 февраля.