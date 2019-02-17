В Москве до понедельника продлен "желтый" уровень погодной опасности
15:50 17.02.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
Синоптики продлили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на понедельник, 18 февраля, из-за сильного ветра. Это следует из данных Гидрометцентра России.
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», - говорится в сообщении.
Ранее МЧС предупредило жителей столичного региона о сильном ветре и гололедице до утра понедельника, 18 февраля.
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