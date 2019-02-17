На соборе в Солсбери вывесили флаг России
17:14 17.02.2019 Источник: Эхо Москвы
На строительных лесах собора в Солсбери минувшей ночью был вывешен российский флаг, передает радиостанция "Эхо Москвы".
Со ссылкой на Радио Свобода сообщается, что кто именно вывесил российский триколор, неизвестно. Флаг было видно издалека, его уже сняли.
По словам депутата Городского совета Джона Глена, случившееся - глупый трюк в свете прошлогоднего скандала с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей.
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