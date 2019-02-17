Экс-сотрудник минобороны Эстонии, осужденный за шпионаж в пользу РФ, подал в суд на министра юстиции
18:15 17.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший ответственный сотрудник министерства обороны Эстонии Херман Симм, обвиненный в государственной измене и осужденный в 2009 году за шпионаж якобы в пользу РФ, подал в административный суд на министра юстиции Урмаса Рейнсалу. Об этом в воскресенье сообщило "Радио 4".
"В иске содержится просьба отменить указание министра, который аннулировал решение Тартуской тюрьмы облегчить условия содержания Симма, по которому он был перемещен из закрытого отделения в тюрьму открытого типа, где заключенный днем может свободно перемещаться и где режим менее жесткий", - сообщила радиостанция.
До 1 марта минюст должен представить суду ответ на жалобу Симма. Административный суд располагает полномочиями, позволяющими отменить распоряжение главы ведомства. Рейнсалу считает, что госизмена - чрезвычайно серьезное преступление, поэтому наказание за него "должно служить предостережением" для всех других.
Бывший начальник отдела безопасности, а затем советник министерства обороны Херман Симм был задержан в сентябре 2008 года. До министерства обороны он продолжительное время работал на различных должностях в департаменте полиции и дослужился до должности генерального директора. За передачу внутриведомственной информации представителям третьих стран Симм был приговорен к 12 с половиной годам тюрьмы.
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