Орешкин: В экономике России нет системных проблем, которые могут привести к экономическому кризису

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство экономического развития России выстраивает структуру макроэкономических институтов с целью не допустить внезапных и глубоких экономических кризисов. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин в воскресенье в интервью телеканалу "Россия-1". Он также отметил, что системных проблем, способных привести к экономическому кризису, в экономике РФ нет.

"Мы как раз выстраиваем макроэкономические институты [в России] таким образом, чтобы "вдруг" кризисов не было. Общая макроэкономическая конструкция <...> сейчас предполагает отсутствие таких системных проблем, которые могли бы привести к глубоким кризисам, таким, как был в 2008 году или в 2015 году", - сказал Орешкин.