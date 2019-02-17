СМИ: Здоровье Сергея Скрипаля ухудшилось

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Состояние здоровья экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, пережившего, по утверждению британской стороны, попытку отравления в марте прошлого года, ухудшилось. Об этом сообщает воскресная газета "Санди таймс".

Ссылаясь на "хорошо информированный источник в разведке", издание написало о том, что в связи с ухудшением здоровья Скрипаля врачи дома оказывают ему медицинскую помощь, и что его состояние не критическое. Однако источник дал понять, что никто не может спрогнозировать ход изменений состояния здоровья экс-полковника ГРУ, поскольку информации о том, какими могут быть долговременные последствия отравления нервно-паралитическим веществом, очень мало.

Другой источник газеты - уже не в спецслужбах, а в полиции Лондона - напомнил, что Сергей Скрипаль, в отличие от своей дочери Юлии, находился не в лучшем возрасте и состоянии здоровья для того, чтобы переносить подобные отравления. Юлия же, по словам этого источника, находится сейчас в добром здравии.

На просьбу корр. ТАСС прокомментировать данную публикацию и сообщить, поступала ли в столичную полицию какая-либо информация об изменениях в состоянии здоровья Сергея Скрипаля, представитель Скотленд-Ярда в воскресенье заявил: "Мы не располагаем никакой информацией на этой счет".