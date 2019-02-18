Посольство РФ: Британские власти не говорят нам о состоянии здоровья Скрипалей

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство России в Лондоне выражает обеспокоенность судьбой граждан РФ, находящихся во власти британских спецслужб. Об этом заявил вечером в воскресенье пресс-секретарь дипломатического представительства в связи с публикацией в газете "Санди таймс" материала об ухудшении состояния здоровья бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"К сожалению, британские власти не информируют посольство о состоянии здоровья Скрипалей, которые находятся в изоляции. У нас нет ни малейшего представления о том, что с ними происходит. Направленные в адрес Форин офиса многочисленные запросы остаются без ответа", - сказал российский дипломат. Он напомнил, что еще несколько месяцев назад племянница Скрипаля Виктория сообщала, что, по словам Юлии, ее отец пребывает в добром здравии, однако теперь, если верить "Санди таймс", Сергею Скрипалю необходима медицинская помощь.

"Что же все это означает, и к чему нас готовят, создавая подобный информационный фон? Ведут ли здесь дело к смерти Сергея Скрипаля и уничтожению улик, как это было в случае с Дон Стерджес (британка, скончавшаяся от отравления в городе Эймсбери - прим. ТАСС), сказать трудно. Но мы по- прежнему очень обеспокоены судьбой российских граждан, которые находятся в полной власти британских спецслужб. Возникает также и другой вопрос: позволят ли когда-либо Юлии Скрипаль вернуться на родину?" - заметил пресс- секретарь посольства.

Согласно сообщению "Санди таймс", состояние здоровья Сергея Скрипаля, пережившего, по утверждению британской стороны, попытку отравления в марте прошлого года, ухудшилось. Ссылаясь на "хорошо информированный источник в разведке", издание информировало о том, что в связи с ухудшением здоровья Скрипаля врачи оказывают ему медицинскую помощь на дому, и что его состояние не критическое. Однако источник дал понять, что никто не может спрогнозировать ход изменений состояния здоровья экс- полковника ГРУ из-за отсутствия достаточного объема информации о том, какими могут быть долговременные последствия отравления нервно-паралитическим веществом.