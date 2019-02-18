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Источник: Госкомиссия рекомендовала принять "Авангард" на вооружение

07:15 18.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственная комиссия по итогам последнего испытательного пуска рекомендовала принять на вооружение ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком "Авангард". Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

"Госкомиссия удовлетворена результатами заключительного испытательного пуска ракетного комплекса "Авангард": в ходе него были выполнены все требования тактико-технического задания. Комплекс рекомендован к принятию на вооружение РВСН", - сказал собеседник агентства.

Минобороны 26 декабря 2018 года провело зачетные летные испытания межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ с гиперзвуковым крылатым планирующим блоком "Авангард".

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