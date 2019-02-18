Источник: Госкомиссия рекомендовала принять "Авангард" на вооружение
07:15 18.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Государственная комиссия по итогам последнего испытательного пуска рекомендовала принять на вооружение ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком "Авангард". Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.
"Госкомиссия удовлетворена результатами заключительного испытательного пуска ракетного комплекса "Авангард": в ходе него были выполнены все требования тактико-технического задания. Комплекс рекомендован к принятию на вооружение РВСН", - сказал собеседник агентства.
Минобороны 26 декабря 2018 года провело зачетные летные испытания межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ с гиперзвуковым крылатым планирующим блоком "Авангард".
НОВОСТИ
- 07:00 18.02.2019
- Посольство РФ: Британские власти не говорят нам о состоянии здоровья Скрипалей
- 20:40 17.02.2019
- СМИ: Здоровье Сергея Скрипаля ухудшилось
- 19:40 17.02.2019
- Reuters: Человек умер от удушья после того, как полиция применила слезоточивый газ на рынке в Хартуме
- 18:45 17.02.2019
- Орешкин: В экономике России нет системных проблем, которые могут привести к экономическому кризису
- 18:15 17.02.2019
- Экс-сотрудник минобороны Эстонии, осужденный за шпионаж в пользу РФ, подал в суд на министра юстиции
- 17:45 17.02.2019
- Премьер Польши отменил поездку в Израиль из-за слов Нетаньяху о сотрудничестве поляков с нацистами
- 17:14 17.02.2019
- На соборе в Солсбери вывесили флаг России
- 15:50 17.02.2019
- В Москве до понедельника продлен "желтый" уровень погодной опасности
- 15:30 17.02.2019
- Вершинин: Говорить о мире с "Джебхат ан-Нусрой" невозможно
- 15:10 17.02.2019
- ВС ОАЭ закупили российские "Корнеты" и "Панцири"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать