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НОВОСТИ

Сегодня в Москве похолодает до минус шести градусов

07:35 18.02.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Облачная с прояснениями погода и до 6 градусов мороза ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, 18 февраля. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

«По сведениям метеобюро Москвы и области сегодня, 18 февраля, ожидается облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не предвидится. Максимальная температура воздуха в столице составит от минус 4 до минус 2 градусов, по области - от минус 6 до 1 градуса мороза. Ветер северного направления 7-12 м/с, местами порывами до 15 м/с», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что колебания метеоэлементов негативно скажутся на самочувствии большинства метеозависимых людей, страдающих, прежде всего, сердечно-сосудистыми патологиями.

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