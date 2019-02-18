Недалеко от Базеля сошел с рельсов поезд из Берлина
07:50 18.02.2019 Источник: Газета.Ru
Недалеко от вокзала швейцарского города Базель сошел с рельсов высокоскоростной поезд ICE (Intercity-Express), который следовал из Берлина в курортный город Интерлакен, передает "Газета.ру" со ссылкой на сайт железных дорог Швейцарии.
В момент ЧП в поезде находились около 240 человек, никто не пострадал.
Причины инцидента не называются.
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