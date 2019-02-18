Экс-глава ФБР: Трамп шокировал разведку США доверием Путину

08:10 Источник: РОСБАЛТ

Бывший исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб рассказал об особом доверии президента США Дональда Трампа российскому коллеге Владимиру Путину в вопросе КНДР, передает "Росбалт".

По словам Маккейба, Путин смог убедить Трампа, что на вооружении КНДР нет ракет, способных достигнуть территории США, тогда как американская разведка говорила об обратном.

«Сотрудники разведывательных служб на брифинге заявили, что это не соответствует данным ни одного из отчетов разведки, на что президент ответил: «Мне все равно, я верю Путину», — сказал Маккейб в интервью телекомпании CBS.

Экс-глава ФБР сказал, что поведение Трампа стало «настоящим шоком» для разведки.