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В Токио рассказали о бурном обмене мнениями министров России и Японии

08:30 18.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы МИД России и Японии на своей последней встрече в Мюнхене 16 февраля провели откровенный, хотя и временами бурный обмен мнениями. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Стороны, - сказал он, - ведут переговоры, ощущая на плечах бремя национальных интересов, и временами [на встрече в Мюнхене] происходил бурный обмен мнениями. Однако это была откровенная дискуссия".

"Состоялся насыщенный обмен мнениями, направленный на взаимоприемлемое решение, - отметил генсек кабинета. - Мы будем и впредь вести упорные переговоры в рамках нашего курса на то, чтобы заключить мирный договор [с Россией], разрешив территориальный вопрос".

16 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров и его японский коллега Таро Коно договорились, что их заместители Игорь Моргулов и Такэо Мори проведут консультации по теме мирного договора в ближайшие недели, а на 2 апреля запланирован раунд стратегического диалога на уровне первых заместителей.

Затем 17 февраля Таро Коно сообщил журналистам, что сейчас прорабатывается также вопрос о визите в Токио Сергея Лаврова.

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