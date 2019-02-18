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Абэ высказался по поводу возможного выдвижения Трампа на Нобелевскую премию мира

09:05 18.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ косвенно подтвердил в понедельник, что выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия по урегулированию связанной с КНДР ядерной проблемы.

"Нобелевский комитет в течение 50 лет не раскрывает имена тех, кто выдвигает на премию, и тех, кого выдвигают. В соответствии с этим я воздержусь от ответа на ваши вопросы", - ответил Абэ на настоятельные вопросы об этом в бюджетной комиссии нижней палаты парламента.

При этом премьер отказался говорить, что сообщения о выдвижении им Трампа на Нобелевскую премию мира не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что президент США "вносит решающий вклад в решение ракетно- ядерной проблемы на севере Кореи".

15 февраля Трамп сообщил, что Абэ выдвинул его на Нобелевскую премию мира. Японский премьер, по словам президента США, передал ему "копию изумительного письма", которое он направил в Нобелевский комитет.

В воскресенье крупная японская газета "Асахи" сообщила, что Абэ направил письмо в Нобелевский комитет в ответ на соответствующую неформальную просьбу Вашингтона. Она была высказана после первой встречи Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в июне прошлого года в Сингапуре, писала "Асахи". В ходе дебатов в бюджетной комиссии нижней палаты парламента в понедельник Абэ вновь назвал ту встречу "исторической".

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