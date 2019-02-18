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НОВОСТИ

Америка не лидирует - она сдает позиции - СМИ

09:20 18.02.2019

Вопреки заверениям вице-президента США Майка Пенса на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности, Вашингтон уступает позиции Москве и Пекину. Об этом написал немецкий журнал Der Spiegel.

Как уточняется, в ходе выступления в Мюнхене Пенс заявил, что при действующем президенте США Дональде Трампе страна "стала лидером свободного мира".

— С реальностью это имеет мало общего. Америка не лидирует — она сдаёт позиции, — отметили авторы статьи.

При этом они подчеркнули, что на самом деле страну опережают Россия, Китай и даже Иран, в то время как США переживают самый глубокий кризис трансатлантических отношений за всю свою историю.

От внимания журналистов не укрылась и реакция европейских лидеров на слова Пенса. Как сообщается в статье, вице-президента слушали "с каменными лицами".  Life.ru

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