Америка не лидирует - она сдает позиции - СМИ
09:20 18.02.2019
Вопреки заверениям вице-президента США Майка Пенса на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности, Вашингтон уступает позиции Москве и Пекину. Об этом написал немецкий журнал Der Spiegel.
Как уточняется, в ходе выступления в Мюнхене Пенс заявил, что при действующем президенте США Дональде Трампе страна "стала лидером свободного мира".
— С реальностью это имеет мало общего. Америка не лидирует — она сдаёт позиции, — отметили авторы статьи.
При этом они подчеркнули, что на самом деле страну опережают Россия, Китай и даже Иран, в то время как США переживают самый глубокий кризис трансатлантических отношений за всю свою историю.
От внимания журналистов не укрылась и реакция европейских лидеров на слова Пенса. Как сообщается в статье, вице-президента слушали "с каменными лицами". Life.ru
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