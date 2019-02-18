Америка не лидирует - она сдает позиции - СМИ

09:20

Вопреки заверениям вице-президента США Майка Пенса на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности, Вашингтон уступает позиции Москве и Пекину. Об этом написал немецкий журнал Der Spiegel.

Как уточняется, в ходе выступления в Мюнхене Пенс заявил, что при действующем президенте США Дональде Трампе страна "стала лидером свободного мира".



— С реальностью это имеет мало общего. Америка не лидирует — она сдаёт позиции, — отметили авторы статьи.



При этом они подчеркнули, что на самом деле страну опережают Россия, Китай и даже Иран, в то время как США переживают самый глубокий кризис трансатлантических отношений за всю свою историю.



От внимания журналистов не укрылась и реакция европейских лидеров на слова Пенса. Как сообщается в статье, вице-президента слушали "с каменными лицами". Life.ru