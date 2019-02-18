Названы российские регионы-лидеры по качеству жизни
09:32 18.02.2019 Источник: REGNUM
Регионы, качество жизни в которых самое высокое в России, за последний год не изменились. Как и в 2018 году, первое место в рейтинге субъектов РФ, где лучше всего жить, сохранила Москва. Об этом свидетельствуют данные седьмого исследования, проведённого рейтинговым агентством «РИА Рейтинг».
Согласно полученным результатам, по сравнению с предыдущим годом существенных изменений в рейтинге не произошло, а и вовсе ТОП-10 не изменился, за исключением Липецкой области и Югры, которые поменялись местами. Второе и третье место в нём после Москвы занимают Санкт-Петербург и Московская область. Специалисты поясняют, что эта тройка регионов в ближайшие годы продолжит сохранять первые позиции. Оставаться на первых местах рейтинга им позволят развитость инфраструктуры, высокий уровень развития экономики и высокий потенциал дальнейшего развития.
Также в ТОП-10 регионов с самым высоким уровнем жизни вошли Татария, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Югра, Липецкая и Калининградская области. Отмечается, что на первую десятку приходится около половины суммарного ВРП регионов, 40% оборота розничной торговли страны и около 40% инвестиций в основной капитал.
Замыкает рейтинг, как и в 2018 году, Тува, здесь дела с качеством жизни обстоят хуже всего (регион набрал немногим более 16 баллов из 100 возможных). Также среди антилидеров — Карачаево-Черкесия, Забайкальский край, Ингушетия, Калмыкия, Алтай.
Среди регионов, которые улучшили свои позиции более чем на пять пунктов, — Магаданская, Мурманская, Амурская и Оренбургская области Чукотка, Северная Осетия — Алания и Сахалин. ИА REGNUM
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