Медведев рассказал о своем оптимизме

10:00 Источник: REGNUM

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обязан быть оптимистом. Об этом он заявил в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ.

«Если я не буду оптимистом, то вокруг меня вообще будет оголтелый пессимизм», — пояснил глава российского правительства.



Медведев выразил уверенность, что спустя шесть лет, по завершении национальных проектов, Россия станет более современной и благополучной. Её население будет «гораздо лучше» жить, чем сейчас. ИА REGNUM