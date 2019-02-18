Медведев рассказал о своем оптимизме
10:00 18.02.2019 Источник: REGNUM
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обязан быть оптимистом. Об этом он заявил в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ.
«Если я не буду оптимистом, то вокруг меня вообще будет оголтелый пессимизм», — пояснил глава российского правительства.
Медведев выразил уверенность, что спустя шесть лет, по завершении национальных проектов, Россия станет более современной и благополучной. Её население будет «гораздо лучше» жить, чем сейчас. ИА REGNUM
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