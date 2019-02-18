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НОВОСТИ

ОАЭ вводят безвизовый режим на поездки до 90 дней для российских туристов

10:05 18.02.2019 Источник: REGNUM

МИД ОАЭ сообщил о вступлении в силу с 17 февраля межправительственного соглашения между Россией и ОАЭ о взаимной отмене виз для своих граждан. Об этом сообщает новостное агентство ОАЭ «Gulf News».

«В соответствии с соглашением, граждане РФ и ОАЭ, при наличии действующего паспорта и отсутствии намерения осуществлять трудовую деятельность, учиться или проживать на территории другого государства, освобождаются от визовых требований и имеют право пребывания или следования транзитом через территорию другого государства без виз в течение 90 из 180 дней». С таким заявлением выступило ведомство иностранных дел.

Напомним, что соглашение было подписано в Казани 6 июля 2018 года.  ИА REGNUM

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