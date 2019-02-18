Почти 5000 школьников участвовали в региональных турах олимпиады по "Основам православной культуры"

10:11

В заключительных этапах XI Общероссийской олимпиады школьников по предмету «Основы православной культуры» участвовали примерно 5000 школьников 4-11 классов всех видов образовательных учреждений. Региональные туры проходили в 60 субъектах Федерации 15-17 февраля, в них принимали участие победители и призеры муниципальных туров. В 2018-2019 учебном году своих представителей на третий региональный этап олимпиады заявили почти 2000 государственных, муниципальных, частных и городских школ.Московский региональный очный этап, собравший в этом году 130 школьников, накануне проходил в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете. Результаты олимпиады по предмету «Основы православной культуры» будут объявлены в марте 2019 года. Победители и призеры интеллектуального состязания получают льготы при поступлении в вузы.