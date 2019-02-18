Цена на нефть WTI превысила $56 за баррель впервые с ноября
11:05 18.02.2019 Источник: RNS
Цена на нефть марки WTI поднялась выше $56 за баррель впервые с ноября 2018 года, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE). По состоянию на 10:15 мск стоимость мартовских фьючерсов на WTI выросла до $56,05 за баррель.
Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали до $66,64 за баррель. RNS
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