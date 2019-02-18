Британка заплатит тому, кто месяц будет принимать за нее решения

11:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Британка решила заплатить 2 тыс. фунтов тому, кто месяц будет принимать за неё решения. Жительница Бристоля разместила такое объявление на специальном сайте, пишет Daily Mail.

Девушка рассказала, что для неё выдался очень плохой год. Она одолжила деньги другу, который их не вернул; летом в отпуске девушка застряла в Новой Зеландии, потому что не взяла с собой достаточно средств. Кроме того, её бросил молодой человек, а недавно девушку ограбили.



Жительница Бристоля пришла к выводу, что не умеет самостоятельно выбирать путь в жизни и решила заплатить тому, кто будет это делать вместо неё. Говорит Москва

